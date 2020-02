Zwaard ontdekt in klooster Venetië

Een promovendus van de Ca’ Foscari Universeit in Venetië heeft bij toeval een vijfduizend jaar oud zwaard ontdekt dat uit het oosten van Anatolië komt. Vittoria Dall’Armellina bezocht een museum dat hoort bij een Armeens klooster in Venetië, waar ze een vitrine met ‘middeleeuwse zwaarden’ bekeek. Haar promotieonderzoek gaat over de historische ontwikkeling van zwaarden in het nabije Midden-Oosten.