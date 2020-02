‘Gezonde’ probiotica-bacil in verband gebracht met darmkanker

Zo’n 10 procent van alle dikkedarmkanker – in ons land alleen al 1.400 gevallen per jaar – komt niet door pech of verkeerd eten, maar door darmbacteriën.

Utrecht

Een van de verdachten is de bacteriestam ‘E. coli Nissle 1917’, op internet te koop als gezonde ‘probiotica’ voor onder meer baby’s. Tot die conclusie komt een wetenschapsteam onder leiding van moleculair geneticus Hans Clevers van het Hubrecht Instituut in Utrecht in vakblad Nature. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft van nature in de darmen een bacteriestam ..

Dat sommige darmbacteriën kanker kunnen veroorzaken, vermoedden wetenschappers al langer. Sommige families van de alledaagse ‘poepbacterie’ E. coli scheiden een stof af die het DNA van darmcellen ontregelt en zo in theorie kanker kan opwekken. De Utrechters leveren voor dat idee nu het hardste bewijs tot dusver.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .