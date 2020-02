Oud malariamiddel werkt goed tegen coronavirus

Leuven

Goed nieuws uit China voor de Belgische professor Marc van Ranst in Leuven: na testrondes in tien ziekenhuizen in de steden Peking, Hunan en Guangdong is gebleken dat chloroquine werkt tegen COVID-19.

Al in 2004 ontdekte Van Ranst dat chloroquine, een malariamedicijn dat veel toeristen al tientallen jaren bekend is, werkte tegen SARS.

Omdat SARS ook een coronavirus is, kwam Van Ranst op het idee het medicijn uit te proberen in de huidige epidemie in China, die bijna 1400 mensen doodde en er zo’n 50.000 besmette. Tot nu toe stonden artsen vrij machteloos en konden ze alleen iets doen tegen de symptomen. Nu blijkt dat een week chloroquine slikken bij de patiënten de koorts vermindert en de longfunctie verbetert, ze ..

