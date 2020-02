Mezen snappen videotips

Koolmezen en pimpelmezen leren van soortgenoten welke prooien niet goed smaken. Ze zien de reactie, zoals het afvegen van de snavel of het schudden van de kop en snappen dat ze de prooi die net door de andere vogel is opgepikt beter links kunnen laten liggen. Biologen van de Britse universiteit van Cambridge hebben nu ontdekt dat instructievideo’s ook goed werken bij deze vogels.

Cambridge (VK)

Vogels werden gefilmd terwijl ze een stukje amandelschaafsel oppikten dat in een papiertje zat gevouwen. Dat papier was gemerkt met een kruis (gewone amandel) of een vierkant (amandel die in een bittere stof was gedoopt). Vogels kregen een video te zien van pimpel- of koolmezen die uit een van beide pakketjes aten. Vervolgens kregen de dieren zelf beide pakketjes aangeboden.

Na het zien van de video bleken de vogels minder vaak voor het pakketje met het vierkant te kiezen. Pimpelmezen leerden vooral van soortgenoten, koolmezen leerden ook van pimpelmezen. Door van elkaar te leren, krijgen de dieren sneller door welke prooien goed te eten zijn, wat het foerageren efficiënter maakt. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Animal Ecology.

