De tempel van Lachis in Israël biedt een zeldzaam inkijkje

De Kanaänitische tempel van Lachis is niet de grootste, maar wel een bijzondere. Tal van vondsten onthullen veel over de tempel in de tijd voordat Lachis een sleutelstad werd in het koninkrijk Juda.

In latere eeuwen werd Lachis een belangrijke Judese vestingstad, een steunpunt voor koning Hizkia. De helling waarlangs de Assyrische koning Sanherib in 701 voor Christus zijn stormrammen naar de stadsmuur bracht, ligt er nog steeds. Maar al in de Kanaänitische tijd was Lachis een belangrijke stad, een steunpunt voor de farao’s van Egypte. Uit de laatste fase van die pe..

De derde tempel, op de noordoostelijke hoek van de vestingheuvel, is niet de grootste die de stad ooit kende. Die lag in het hart van de stad, op de acropolis. Een oudere tempel lag buiten de stadsmuren. Die dateert uit de tijd dat Egypte onbetwist de lakens uitdeelde in de regio, en er welvaart en rust heerste. De derde tempel laat zien hoe gewelddadig het Kanaänitische Lachis ten onder ging.

