Bedreigde primaat na 18 jaar weer gezien

De Taita dwerggalago, een kleine primaat die ’s nachts in de boomtoppen op insecten jaagt, werd in 2002 voor het eerst beschreven. Sindsdien is het diertje, dat op 1400 tot 2000 meter hoogte in de Keniaanse Taita Hills woont, niet meer gezien. Nu hebben biologen van de universiteit van Helsinki (Finland) het diertje opnieuw waargenomen.