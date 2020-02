Onderzoekers kweken menselijke minidarmpjes uit stamcellen om inzicht te krijgen in ‘lekkende darm’

Onderzoekers in de VS hebben uit stamcellen menselijke minidarmpjes gekweekt. Nu willen ze uitzoeken hoe lekkende darmen mensen ziek maken. En hoe ze de lekkages kunnen aanpakken.

San Diego

Het lekkendedarmsyndroom is een aandoening die verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal verschillende ziekten. Beschadiging van de verbindingen waarmee darmcellen aan elkaar vastzitten zou ervoor kunnen leiden dat bacteriën of giftige stoffen vanuit de darm in het lichaam komen. De aandoening bevond zich lang in de hoek van de alternatieve gene..

Onderzoekers van de universiteit van Californië in San Diego lieten enkele jaren geleden zien dat er inderdaad een apart mechanisme bestaat om de koppeling tussen darmcellen stevig te maken, en dat die koppeling onder bepaalde omstandigheden losser kan komen te zitten. Deze experimenten vonden plaats in gekweekte cellen zonder structuur. Nu hebben zij..

