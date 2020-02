'Debat over menselijk DNA niet alleen voor natuurwetenschap'

Een internationale groep van 21 academici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties roept in het tijdschrift Trends in Biotechnology op tot een veel bredere discussie over het aanpassen van het menselijk DNA bij embryo’s, de zogeheten kiembaanmodificatie.

Amersfoort

In wat zij de ‘Verklaring van Genève’ noemen, stelt de groep dat de discussie nu wordt gedomineerd door stemmen uit de natuurwetenschap en geneeskunde, en vooral gericht lijkt op acceptatie van het ingrijpen in het menselijk genoom. De 21 vinden dat principes als sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en maatschappelijke gevolgen veel meer moeten worden gebruikt in de d..

Dit soort aanpassingen zullen worden doorgegeven aan volgende generaties. Dat gaat in tegen bijvoorbeeld de Universele Verklaring van het Menselijk Genoom die de VN heeft opgesteld in 1997 en door ruim vijftig landen is overgenomen, en tegen het verdrag van Oviedo (Conventie inzake Mensenrechten en Biogeneeskunde) uit 1999. Toch wordt in de huidige discussie het aanpasse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .