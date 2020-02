Vers bijzonder hoogleraar Freek Vonk onderzoekt slangengif

Vonk is een internationaal erkend expert op het gebied van slangengif. In zijn onderzoek gaat hij zich bezighouden met de vraag hoe die natuurlijke gifstoffen ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Daarnaast gaat hij ook op zoek naar nieuwe antigiffen voor mensen die gebeten zijn door een gifslang. Jaarlijks overlijden minstens 150.000 mensen aan een slangenbeet.

cocktail

Slangengif is een cocktail van tientallen tot honderden stoffen die belangrijke processen in het lichaam, zoals de ademhaling of de bloedsomloop, kunnen verstoren. Die stoffen zouden wellicht gebruikt kunnen worden in medicijnen. Maar omdat slangengif zo’n complex mengsel is, is het moeilijk die afzonderlijke stoffen eruit te halen en te onderzoeken. Daar gaat Vonk zich m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .