Uitgebreid vaderschapsverlof leidt tot aanzienlijk minder scheidingen

Huwelijken waarin vaders meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind, lopen aanzienlijk minder vaak stuk.

Dat concluderen IJslandse wetenschappers in The Economic Journal . In 2003 hervormde IJsland het beleid rond ouderschapsverlof. Ouders krijgen sindsdien in totaal negen maanden verlof, waarvan er (minimaal) drie voor de vader zijn. Vóór ..

vijftien jaar

De IJslandse hervormingen waren bedoeld om mannen en vrouwen meer gelijkheid in de zorg voor hun kind én in hun carrières te bieden. Zeventien jaar later werpt het beleid echter nog een andere, verrassende vrucht af: duurzamere huwelijken. De IJslandse wetenschappers vergeleken namelijk gegevens van ouders die voor 2000 en na 2003 kinderen kregen. W..

