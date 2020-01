Amsterdam

Dat blijkt uit een proefbevolkingsonderzoek onder ruim 13.000 Nederlandse en Belgische mannen. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in vakblad The NEJM.

Aan het onderzoek is twintig jaar gewerkt, onder leiding van wetenschappers uit Rotterdam en Groningen. Het is aan de Gezondheidsraad om te adviseren of een landelijke screening moet worden ingevoerd. De doelgroep is omvangrijk: Nederland telt ruim een half miljoen zware rokers, een derde van alle volwassenen heeft ooit gerookt.

