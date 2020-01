'Onderzoek reduceert vrouw tot kweekbakje'

Bij een in Mexico uitgevoerd Amerikaans onderzoek zijn vrouwen zwanger gemaakt om hun embryo’s te kunnen onderzoeken. Ethische commissies hebben het onderzoek goedgekeurd, maar er is inmiddels flinke kritiek op gekomen.

Puerto Vallarta

Het onderzoek verscheen eind december in het wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction, opvallend genoeg met twee commentaren van de redactie, waarin werd uitgelegd waarom het artikel ondanks grote twijfels over de ethische aspecten toch is gepubliceerd.

De opzet van het onderzoek was om een nieuwe manier te ontwikkelen voor het testen van embryo’s op genetische afwijkingen. Dat gebeurt nu via zogeheten pre-implantatie genetische diagnostiek. Paren met een verhoogd risico op een ernstige erfelijke ziekte kunnen hiermee hun embryo’s laten testen. Daarvoor moeten ze een ivf-behandeling ondergaan, waarbij in het laboratorium een aantal..

