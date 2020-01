Opslag radioactief afval mogelijk minder veilig dan gedacht

Columbus

Radioactief afval uit bijvoorbeeld kerncentrales kan honderdduizenden tot miljoenen jaren gevaarlijk materiaal blijven.

De beste oplossing is om het goed verpakt in ondergrondse bunkers op te slaan.

Het radioactief materiaal wordt dan eerst verpakt in glas of keramiek, en daaromheen komt een stalen vat. Amerikaanse onderzoekers hebben nu laten zien dat juist de combinatie van twee soorten materiaal de levensduur van deze opslagmethode korter maakt. Bij onderzoek naar de opslagmethode is vooral gekeken hoe de straling en de invloed van het milieu in de bunkers inwerkt op individuele materia..

