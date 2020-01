Grote schoonmaak in de ruimte

‘Stel je voor dat je op de snelweg rijdt tot de brandstof opraakt of je auto kapotgaat. En je laat hem daar achter, midden op de snelweg. Dat is de situatie waar we nu mee te maken hebben in de ruimte’, schetst Peter Martinez van de Secure World Foundation kernachtig het probleem met ruimtepuin.

Sommigen zullen zich nu afvragen: is dat niet wat overdreven? De ruimte is toch oneindig groot? Holger Krag, hoofd van ESA’s Space Debris Office in het Duitse Darmstadt, wijst erop dat twee derde van alle satellieten op 800 kilometer hoogte vliegt. ‘De ruimte is zo dichtbevolkt omdat we maar een klein deel ervan gebruiken.’ Vandaag de dag worden 22.300 objecten van het formaat voetbal en groter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .