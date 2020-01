Slachtoffers in Herculaneum verdampten niet, maar stikten

Sommige inwoners van Herculaneum zijn bijna tweeduizend jaar geleden, na de befaamde uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in 79 na Christus, niet in een klap verteerd door de hitte, maar stierven een langzamere, pijnlijkere dood.

Middlesbrough, Engeland

Dat is de onaangename uitkomst van onderzoek van de de Britse Teesside University, gepubliceerd in Antiquity. Zij deden onderzoek naar botten die in 1982 zijn gevonden in boothuizen nabij de zee, door vluchtende inwoners van Herculaneum gebruikt als schuilplaats. In de boothuizen werden vooral resten van vrouwen en kinderen gevonden.

Lange tijd werd aangenomen dat iedereen die voor de verwoestende uitbarsting moest vluchten in een flits verdampte door een gloedwolk, een onvoorstelbaar hete mix van vulkanische gassen en as. Wetenschappers schatten dat deze gloedwolk in Herculaneum een temperatuur van 500 graden Celsius bereikte.

