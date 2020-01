‘Foetus voelt mogelijk al pijn vanaf 13 weken’

Een foetus van 13 weken oud die wordt geaborteerd, voelt mogelijk pijn. Dat schrijven Stuart Derbyshire en John Brockman in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Medical Ethics.

In veel Europese landen, waaronder Nederland, is abortus toegestaan tot 24 weken na het begin van de zwangerschap. Binnen de medische wetenschap bestaat de consensus dat de foetus op dat moment nog geen pijn voelt omdat de zenuwen tot dat moment nog in ontwikkeling zijn.

Het is niet voor het eerst dat hier vraagtekens bij worden gezet, maar in het geval van Derbyshire is dit opmerkelijk omdat hij in het Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt als adviseur van het Pro-Choice-Forum, een pro-abortusorganisatie. In 2006 schreef hij dat hij het terecht vond dat vrouwen niet werden gewezen op mogelijke pijn voor de foetus bij een abortus, omdat hier geen bewijs voor was..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .