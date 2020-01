Mummie maakt weer geluid

Wetenschappers hebben het spraakkanaal van een drieduizend jaar oude Egyptische mummie nagemaakt. De 3D print ervan is vervolgens aangesloten op een systeem dat er geluid uit kan krijgen, waardoor nu de klank van de stem van de mummie is te horen.

Leeds

Die klank wordt bepaald door de afmetingen van het gebied tussen de stembanden en de mondholte. De vorm hiervan bepaalt de klankkleur van de stem. De stembanden kunnen de klank tot woorden articuleren.

Een probleem is dat een groot deel van het spraakkanaal bestaat uit zacht weefsel. De keel van de mummie van de Egyptische priester Nesyamun is via een CT-scan opgemeten. Op basis hiervan is een 3D model uitgeprint. Met behulp van een elektronisch strottenhoofd is er lucht in dit geprinte spraakanaal geblazen, wat de klank van de stem van de priester na drieduizend jaar weer liet horen. Het ..

