Rivierdelta’s groeien door ontbossing

Een grootschalig onderzoek van de vorm van bijna elfduizend rivierdelta’s laat zien dat er tussen 1985 en 2015 jaarlijks zo’n 54 vierkante kilometer aan land is bijgekomen. Het slechte nieuws is dat dit vooral gebeurt vanwege ontbossing langs rivieren.

Utrecht

Het onderzoek is uitgevoerd door geografen van de Universiteit Utrecht. Zij gebruikten daarbij een model gebaseerd op de aanname dat er drie factoren zijn die de vorm van een delta bepalen: de hoeveelheid sediment die de rivier aanvoert, de golven die het sediment langs de kustlijn verspreiden en de invloed van getijden, die sediment kunnen aan- of juist afvoeren.

Van de bijna 11.000 delta’s bleek 9 procent kleiner te zijn geworden tussen 1985 en 2015. Het totale verlies in landoppervlak was 127 vierkante kilometer per jaar. Daar stond tegenover dat 14 procent van de delta’s groeide, wat zorgde voor een toename in grootte van in totaal 181 vierkante kilometer per jaar. Netto zijn de delta’s dus gegroeid met 54 vi..

