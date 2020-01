Aanmoediging voor preventief gecontroleerde branden in VS

De bosbranden in het zuiden van de VS kunnen deels voorkomen worden door het preventief wegbranden van de ‘brandstof’ die in veel bossen op de bodem ligt. Maar onder meer angst voor aansprakelijkheid en een gebrek aan training van brandploegen zorgen ervoor dat deze methode maar heel beperkt wordt ingezet. Amerikaanse onderzoekers keken hoeveel geplande branden daadwerkelijk zijn uitgevoerd, analyseerden de wettelijke regels en spraken met betrokkenen. Overheden blijken niet zo happig te zijn op het toepassen van preventief wegbranden, omdat ze bang zijn voor aansprakelijkheid, mocht er iets mis gaan. Verder bleek dat geplande preventieve branden lang niet allemaal werden uitgevoerd. Omdat er geen getraind personeel beschikbaar was of omdat er te weinig geld voor was. Soms bleken er wettelijke hindernissen te zijn of was de periode met gunstig weer voor zulke branden te kort.