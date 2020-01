Meer stof boven Arabisch schiereiland

Dat blijkt uit een analyse van de aanvoer van stof over de afgelopen dertig jaar. Het stof boven het Arabisch Schiereiland heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de moessonregens in India. Daarom hebben onderzoekers uit Saudi-Arabië en India satellietgegevens en informatie over de temperatuur en het weer in de regio bestudeerd.

Stof komt vooral uit de Sahara, en dan specifiek via een tunnelvormige opening in de bergen langs de Rode Zee ter hoogte van de Sudanese stad Tokar, iets ten noorden van de grens met Eritrea. Westenwinden blazen stof door die tunnel richting de kust van Saudi-Arabië.

