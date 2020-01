Neanderthalers visten schelpen op

Onderzoek in een Italiaanse grot die ooit werd bewoond door Neanderthalers toont aan dat deze mensen materiaal uit zee verzamelden, door te waden of te duiken.

In de Grotta dei Moscerini woonden ongeveer 100.000 jaar geleden Neanderthalers. In die grotten vonden archeologen bewerkte schelpen van de bruine venusschelp, die vermoedelijk zijn gebruikt als schrapers. De conditie van de schelpen wijst erop dat ze op het strand zijn aangespoeld, maar dat de schelpdieren levend zijn geoogst van de zeebodem. Neanderthalers gebruikten doorgaa..

In dezelfde grot is puimsteen aangetroffen dat vermoedelijk is gebruikt om mee te schuren. Deze puimsteen is vermoedelijk via zeestromingen aangevoerd vanuit de golf van Napels, zo’n zeventig kilometer ten noorden van de grot. De vondst van deze voorwerpen laat zien dat de Neanderthalers de kustwateren gebruikten als bron van materialen en wellicht ook voedsel. Daarvoor ..

