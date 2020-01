Gentechnologie maakt mug resistent voor knokkelkoorts

San Diego

Het virus dat knokkelkoorts veroorzaakt, wordt overgebracht door de mug Aedes aegypti, ook wel denguemug of gelekoortsmug genoemd. Bestrijding van de mug is de belangrijkste manier om ziekten tegen te gaan. Maar het uitroeien van een muggensoort is lastig. Daarom zoeken wetenschappers naar een manier om verspreiding van knokkelkoorts door de muggen te voorkomen.

Zij brachten daarom een stukje menselijk DNA in bij de mug, waardoor deze een antistof ging aanmaken tegen het dengue-virus. Onderzoek van de muggen liet zien dat die hierdoor inderdaad resistent werd voor het virus.

