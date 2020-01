Embryo van een witte neushoorn

Nairobi

Van de noordelijke witte neushoorn zijn nog maar twee exemplaren over, allebei vrouwtjes. In december zijn bij deze dieren voor de tweede keer eicellen geoogst en bevrucht met ingevroren sperma van een inmiddels gestorven mannetje. Dit leverde één embryo op, terwijl uit een eerdere poging twee embryo’s zijn ontstaan. Alle embryo’s zijn ingevroren voor later gebruik. Nieu..

