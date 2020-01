Parasiet neemt angst weg bij muizen

De toxoplasmoseparasiet plant zich voort in de darmen van katten, maar verspreidt zich vooral via muizen. Om naar een kat over te springen verandert de parasiet het gedrag van de muis. Zwitserse onderzoekers hebben nu ontdekt dat dit gebeurt door cysten die een ontsteking in de hersenen veroorzaken.

Cysten (rood) in de hersenen van een met toxoplasmose geïnfecteerde muis. (universiteit van genève)

Genève

Toxoplasmose is een ziekte die ook mensen kan treffen, maar alleen mensen met een slecht werkend afweersysteem krijgen er echt last van. Wel is de parasiet gevaarlijk voor ongeboren kinderen, die nog geen werkende afweer hebben. Om die reden wordt zwangere vrouwen ontraden de kattenbak schoon te maken, omdat kattenontlasting eitjes van de parasiet kan bevatten.

Al langer was duidelijk dat de parasiet in eerste instantie vooral muizen infecteert, en dat die knaagdieren vervolgens hun angst voor katten lijken te verliezen. Ze zijn daardoor gemakkelijk te vangen voor een kat, die vervolgens ook de parasiet binnenkrijgt. Alleen in de darmen van een kat kan de parasiet zich voortplanten.

