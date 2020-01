Pittige tomaten een stap dichterbij

New York

Talloze tomaten op een markt in Lahore, Pakistan. (beeld afp / Arif Ali)

New York

Een groep Braziliaanse en Ierse wetenschappers ontdekte onlangs dat het voor tomaten mogelijk is om capsaïcine aan te maken, het stofje dat in (chili)pepers voor de pittige smaak zorgt. Het vermogen van tomaten om capsaïcine aan te maken is nu inactief, maar kan door genetische modificatie worden ‘aangezet’ omdat de tomaat evolutionair gezien dicht bij de peper staat, schrijven de onderzo..

