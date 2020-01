San Diego

Wel hebben onderzoekers globale patronen gevonden: nauw verwante soorten hebben doorgaans een vergelijkbare darmflora, zeker wanneer ze vergelijkbaar voedsel eten. Volgens die regels zouden vleermuizen een darmflora moeten hebben die lijkt op die van andere zoogdieren. Maar een analyse van de wetenschappers aan de Universiteit van Californië in San Diego laat een heel ander beeld zien. De darmflora van vleermuizen verschilt sterk van die van andere zoogdieren en is bovendien ook tussen vleermuizen verschillend.

Daarmee lijken vleermuizen op vogels, waarbij de overeenkomst in darmflora bij verwante soorten ook veel minder duidelijk is dan verwacht. De onderzoekers stellen dat het vliegen blijkbaar een sterke invloed uitoefent op de darmflora. Een mogelijke reden is dat de darmbacteriën een niet te verwaarlozen gewicht hebben. Bij mensen kan dat tot zo’n twee kilo oplopen. Mogelijk is hierdoor het aantal soorten darmbacteriën dat een vogel of vleermuis kan meenemen beperkt.

Het onderzoek is dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift mBio. <