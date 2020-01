Astronomen hopen leven te vinden op TOI 700d

Wetenschappers hebben een planeet ontdekt die ongeveer even groot is als de aarde.

Houston

Hij staat in de zogenoemde leefbare zone rond zijn ster, dus niet te ver en niet te dichtbij. In die zone kan misschien vloeibaar water op het oppervlak van de planeet staan. Dat wil nog niet meteen zeggen dat er ook echt leven mogelijk is. Maar in hun zoektocht naar buitenaards leven kijken sterrenkundigen wel naar omvang van de planeet en afstand tot de ster.

De planeet heeft de naam TOI 700 d gekregen. Hij staat in het sterrenbeeld Goudvis, op ongeveer 100 lichtjaar afstand. Voor ruimtebegrippen is dat redelijk dichtbij. Zijn ster is bijna half zo groot als de zon en ook ongeveer half zo heet. De planeet is 20 procent groter dan de aarde. Een jaar, de tijd die de planeet nodig heeft voor één rondje rond de ster, duurt er 37 dagen.

De planeet is ontdekt met de Amerikaanse ruimtetelescoop TESS, die in 2018 werd gelanceerd. De TESS ontdekte ook een planeet die rond twee sterren draait, en die dus twee zonnen aan de hemel heeft staan. Die planeet is zeven keer zo groot als de aarde. Een jaar duurt er ongeveer drie maanden. <