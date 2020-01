Nobelprijswinnaar trekt latere publicatie in

Voor de Amerikaanse wetenschapper Frances Arnold, die in 2018 de helft van de Nobelprijs voor Chemie ontving, is het nieuwe jaar pijnlijk begonnen. In haar eerste werkgerelateerde tweet van 2020 meldt zij dat ze een artikel uit haar onderzoeksgroep heeft ingetrokken dat in mei 2019 was verschenen in het tijdschrift Science.

Pasadena

Het is niet mogelijk gebleken de resultaten die in het artikel staan beschreven, te herhalen. De oorspronkelijke gegevens bleken bovendien niet terug te vinden in de aantekeningen van de persoon die de experimenten had uitgevoerd. Arnold steekt de hand in eigen boezem: als onderzoeksleider had zij de gegevens beter moeten controleren.

Als verzachtende omstandigheid kan gelden dat het artikel is geschreven in de periode kort na de bekendmaking dat zij de Nobelprijs zou ontvangen. ‘Ik was een beetje druk toen dit artikel werd ingediend en heb mijn werk niet goed gedaan’, erkent zij in een tweet.

Arnold gebruikt gerichte evolutie om enzymen een nieuwe functie te geven. Het artikel in Science beschrijft hoe op deze manier enzymen zijn gemaakt die geschikt zijn voor de productie van lactam-groepen, belangrijke onderdelen van antibiotica. Maar de enzymen blijken dat helemaal niet zo efficiënt te doen als het artikel beschrijft.

Na die constatering zijn de labjournaals van de onderzoeker die het werk uitvoerde, Ihna Cho, bekeken. Gegevens van cruciale experimenten bleken hier niet in te staan. In labjournaals houden wetenschappers precies bij hoe hun experimenten verlopen; de afwezigheid van informatie suggereert dat de resultaten door de onderzoeker zijn verzonnen. Cho werkte al niet meer in het lab van Arnold.

Er is positief gereageerd op de bekendmaking van Arnold. Commentatoren benadrukken dat het belangrijk is om snel openheid van zaken te geven wanneer er twijfel is ontstaan over een onderzoek. Dat is in dit geval gebeurd.

Arnold is niet de eerste Nobelprijswinnaar die een publicatie moet intrekken. De website RetractionWatch, die het intrekken van wetenschappelijke publicaties bijhoudt, somt zes Nobelprijswinaars op die weleens een artikel hebben teruggetrokken of aangepast na publicatie, maar stelt dat de lijst wel langer is. <