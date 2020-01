Mens eet al 170.000 jaar wortelgroenten

(beeld Lyn Wadley / University of the Witwatersrand)

De Hypoxis angustifolia. (beeld Lyn Wadley / University of the Witwatersrand)

Johannesburg, Zuid-Afrika

Het zijn de oudste, plantaardige voedselrestanten die ooit zijn ontdekt, schrijft New Scientist. De ontdekking werd gedaan door een groep onderzoekers van de Universiteit van de Witwatersrand. Volgens de onderzoekers laat hun werk zien dat verre voorouders al wortelgroenten roosterden. ‘Ik denk dat zij er een erg gebalanceerd dieet op nahielden, een combinatie van proteïnen en koolhydraten,’ aldus onderzoeksleider Lyn Wadley.

In Israël werden al eens 800.000 jaar oude zaden van wortelgroenten gevonden in een vroege nederzetting. Het Zuid-Afrikaanse onderzoek suggereert echter als eerste dat de mens daadwerkelijk groentes bereidde met vuur, roosteren dus. Archeologie Wadley en haar team stuitten in 2016 op de asresten in de zogenaamde Border Cave (‘Grensgrot’) nabij eSwatini, het voormalige Swaziland. In deze grot wordt al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw archeologisch werk verricht.

yam

De Zuid-Afrikanen vergeleken hun gevonden as vervolgens met de verkoolde resten van honderden moderne planten, totdat ze een ‘match’ vonden. Het bleek om de rhizomen, ondergronds lopende stengels, van planten uit het Hypoxis-geslacht te zijn. Deze planten spelen al duizenden jaren een rol in de traditionele, Afrikaanse geneeskunde. Sommige soorten zijn eetbaar.

De eetbare rhizomen van Hypoxis-planten kunnen net zo rijk aan koolhydraten zijn als aardappels, zegt Wadley. Al smaken ze meer als yams, de wortelknol die in Afrika een belangrijk basisvoedsel vormt, vergelijkbaar met de cassave. Vandaag de dag worden de rhizomen nog steeds gegeten op het continent, al zijn ze vanwege overexploitatie, te intensieve akkerbouw, schaars geworden.

Het bekende beeld dat verre voorouders veel vlees aten is vertekend, zegt Wadley. Lange tijd was de wetenschap wel in staat om dierenbotten te vinden, maar niet om resten van planten te herkennen. Dierenbotten ‘overleven’ simpelweg beter in de grond dan plantenresten, maar het heeft ook met de interesse van wetenschappers te maken. Wadley: ‘Veel archeologen vinden botanische overblijfselen niet interessant.’