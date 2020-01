Resten T-rex tieners bieden nieuwe inzichten

De fossiele resten van twee kleine exemplaren van Tyrannosaurus rex hebben nieuwe inzichten opgeleverd in de ontwikkeling van deze dinosaurussoort. Bovendien is vastgesteld dat de resten inderdaad van jonge T-rex dieren zijn, en niet van een aparte dwergsoort.

Zowel museums als onderzoekers hebben de neiging zich te focussen op grote exemplaren van de iconische T-rex. Maar, stelt een team van verschillende Amerikaanse universiteiten, ook onderzoek van jonge exemplaren kan veel bijdragen aan onze kennis over dieren. Dat bewijzen ze met de analyse van ‘Jane’ en ‘Petey’, dinosaurussen die ruim tien jaar geleden zijn gevonden en allebei de schofthoogte hebben van een trekpaard en ongeveer twee keer zo lang zijn. Eerder was gesuggereerd dat het volwassen dieren van een nieuwe dwergsoort waren, die de bijnaam ‘Nanotyrannus’ kreeg. Dit blijkt dus niet juist te zijn. In de fossiele botten zijn groeiringen te zien. Daaruit is op te maken dat de dieren dertien en vijftien jaar oud waren. De groei was niet constant, de onderzoekers denken dat ze in slechte jaren nauwelijks groeiden, maar in gunstige jaren juist extra hard. Een T-rex was met zo’n twintig jaar volwassen. De jonge dieren wijken op een aantal punten af van hun volwassen soortgenoten. Ze hebben bijvoorbeeld een gebit met vooral scherpe snijtanden, terwijl een volwassen T-rex met zijn grote bijtkracht botten kan kraken. Vermoedelijk jaagden jonge dieren op een andere prooien dan de volwassenen. Het onderzoek van de twee dinosaurussen is woensdag gepubliceerd in Science Advances.