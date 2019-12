Ik heb recht op jou, jij op mij

Jaap van der Meiden was eigenlijk helemaal niet van plan therapeut te worden. Tot hij in aanraking kwam met de intergenerationelebenadering van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy: contextuele therapie. ‘Het gedachtegoed trof me vooral vanwege de principes die ik herkende vanuit mijn christelijke levensbeschouwing. Rechtvaardigheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid, zorg dragen voor elkaar … Ik dacht: dit is niet zomaar een therapeutisch construct, dit raakt aan hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan. Nu ben ik er de hele week mee bezig.’

Van der Meiden heeft zijn eigen praktijk, richtte binnen de Christelijke Hogeschool Ede het Instituut Contextuele Benadering op en geeft er les. Vorige maand promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek. Met zijn proefschrift hoopt hij Nagy’s theorie toegankelijker te maken, om haar te kunnen gebruiken bij gezinstherapie, maar ook bij bijvoorbeeld onderwijs en pastoraat.

Wat houdt het contextueel denken in?

‘Het uitgangspunt is dat mensen elkaar nodig hebben. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat was het in de wereld van de psychotherapie helemaal niet. Sterker nog: mensen met problemen werden lange tijd uit hun context gehaald. Veel psychiatrische instellingen bevinden zich ergens ver weg in de bossen.

Nagy was een van de pioniers van de relatie- en gezinstherapie. Hij constateerde dat onze onderlinge afhankelijkheid gepaard gaat met de natuurlijke neiging voor elkaar zorg te dragen. Het meest voor de hand liggende maar daarmee ook sterke voorbeeld is dat niemand bij de geboorte van een kind zal denken: laat die baby maar voor zichzelf zorgen.

Dat we van elkaar afhankelijk zijn, vertaalde Nagy naar het begrip ‘rechtvaardigheid’. Op grond van het feit dat we de ander nodig hebben, hebben we ook recht op die ander. Als ik me dat realiseer, kan ik er niet meer omheen dat die ander ook recht heeft op mij. Recht op loyaliteit. Niet als het ‘voor wat, hoort wat’-principe, maar vanuit wederkerigheid: een balans van geven en ontvangen. Ouders bijvoorbeeld investeren veel in hun kind, maar die wil evengoed iets voor hen doen. Dat noemen we loyaliteit: bij voorkeur trouw zijn aan degenen die het meest voor jou hebben betekend.’

Maar ‘een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen’ (Gen. 2). Wie trouwt, verlegt zijn loyaliteit?

‘Aanvankelijk lijkt loyaliteit op gehoorzaamheid. Later gaan kinderen eigen keuzes maken en ontwikkelt loyaliteit zich naar een balans van geven en ontvangen. Probeer je maar eens voor te stellen dat een volwassen kind zich helemaal op zijn of haar ouders blijft richten en zich zelf niet verder ontwikkelt … Op ethisch niveau geef je ook aan je ouders, als je hun laat zien dat ze je hebben geleerd zelfstandig te leven.

In het huwelijk treden kan een crisismoment zijn: je wilt trouw zijn aan je ouders, maar ook aan je echtgenoot en het gezin dat je gaat vormen. Soms maak je keuzes waar je ouders niet blij mee zijn, maar je maakt ze wel op basis van het feit dat ze je hebben geleerd verantwoordelijkheid te dragen – nu samen met je echtgenoot voor je eigen gezin. Dat gaat misschien op een andere manier dan je ouders zouden willen. Er zijn daarom nogal wat mensen die worstelen met het gebod ‘Eert uw vader en uw moeder’. Daar gaan ook veel van mijn hulpverleningsgesprekken over: loslaten zonder elkaar kwijt te raken, verbonden blijven zonder elkaar te claimen.’

Hoe gaat u om met zo’n soort conflict?

‘In zulke spanninggevende situaties hopen mensen vaak dat de ander verandert. Maar je hebt alleen grip op wat je zelf doet. Dus spreek ik iedereen aan op zijn of haar verantwoordelijkheid: op wat jij kunt doen, en op de consequenties daarvan. Dat laatste gaat binnen de contextuele benadering altijd vooral om de vraag: wat hebben mijn keuzes voor invloed op de kansen van de volgende generatie? Want een van de uitgangspunten van de theorie is: hoe groter de kwetsbaarheid, hoe groter het recht op zorg. De toekomst – de volgende generatie – is het meest kwetsbaar. Handelen naar het antwoord op die vraag kan lastig zijn als je vanuit een voorgaande generatie belast bent met schade. Als er misbruik was, of verwaarlozing. Dan bestaat het risico dat je datgene wat fout ging, projecteert op de volgende generatie: dat je verwacht dat die goedmaakt wat jij gemist hebt, of dat je denkt dat die het niet beter hoeft te krijgen dan jij.’

Hoe moet het dan verder?

‘Als je met zulke pijn uit de geschiedenis rondloopt, kun je het best op zoek naar antwoord op de vraag: wat maakt nou dat mijn ouders – die toch mijn ouders zijn – me niet hebben gegeven wat ik nodig had? Hoe zijn ze zelf opgegroeid? Mogelijk vind je in hun jeugd ook sporen van onmacht, van misbruik wellicht, van tekorten.

Het begrijpen van de geschiedenis levert meestal iets van begrip op. Het besef dat het vreselijke wat is gebeurd geen intentionele, op jou gerichte actie was. “Een vijand is iemand van wie je het verhaal nog niet gehoord hebt”, zei vrijheidsstrijder Gene Knudsen Hoffmann.

Ik wil het begrip vergeving niet te makkelijk in de mond nemen, maar dit proces van exoneratie – zoals we dat noemen – kan mensen soms wel in die richting helpen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste van het contextuele denken.’

Zijn problemen áltijd te herleiden tot onze jeugdjaren, opvoeding en familiebanden, en dus aan te pakken met contextuele therapie?

‘We zijn veel complexer dan dat. Het relationeel-ethische van de contextuele benadering vind ik een heel belangrijk element in mensenlevens; dat is altijd het kompas in mijn werk. Maar er zijn meer belangrijke elementen. Neem je psychische gezondheid. Die wordt gevormd door je ontwikkeling, maar er is ook een deel waarvan we vermoeden dat het een meer lichamelijk-medische oorzaak heeft. Nagy was dan ook groot voorstander van het integreren van nuttige componenten uit andere benaderingen. Dus soms zeg ik: volgens mij moet je eerst met je paniekstoornis aan de slag, want die is allesbepalend. Dan verwijs ik door. Of ik zorg er bijvoorbeeld voor dat mensen een uitkering krijgen.’

Hoe komt het dat gezinsleden (zelfs broers en zussen die weinig in leeftijd verschillen) soms zo verschillend terugkijken op gedeelde jaren?

‘Het sluitende antwoord daarop heb ik niet, maar Nagy vond naast de relationele ethiek van het contextuele denken nog drie andere elementen van belang. Zoals de feiten: als je vader plotseling overlijdt terwijl jij drie jaar bent, of als je bijvoorbeeld opgroeit in armoede of in oorlogsgebied, heeft dat invloed op je ontwikkeling. Ook psychologie speelt een rol, waaronder karakterstructuur. Het ene kind heeft het nodig feedback te krijgen of stevig te worden aangepakt omdat hij zich anders moeilijk kan voegen, de ander juist helemaal niet. Maar je hebt wel dezelfde ouders. Dan vaart de een wel bij de opvoeding, terwijl de ander er moeite mee heeft.

En ten slotte de transacties: patronen die ontstaan tussen mensen. Vaak krijgt het oudste kind als eerste verantwoordelijke taken. Dat kan gemakkelijk een vanzelfsprekendheid worden. Een tweede kind kan gaan denken: en ik dan?

Dus al kom je uit hetzelfde gezin en maak je dezelfde dingen mee, elk van deze elementen kan ervoor zorgen dat je die gezamenlijke geschiedenis toch anders beleeft.’

Zou u het aanmoedigen als ouders – misschien juist in de overgang naar het nieuwe jaar – zonder therapeut met hun kinderen willen terugblikken op de gezinsgeschiedenis?

‘Ik vind het geweldig als ouders dat willen, dus ik ben geneigd te zeggen: gewoon doen! Maar het kan gebeuren dat je schrikt van wat je in zo’n gesprek hoort. Wees reëel: je bent niet de perfecte vader of moeder geweest die je je misschien waande. Als je van jezelf weet dat je verwijten moeilijk kunt aanhoren, moet je voorzichtig zijn met zulke initiatieven. Want je doet wel iets met je kinderen, als je ze vraagt te reflecteren. Het is cruciaal dat hun verhaal er mag zijn. Door in de verdediging te gaan of het te ontkennen, ontkracht je het en voelen kinderen zich niet gehoord. Dan herhaalt de geschiedenis zich wellicht. Zelfs uitleg geven kan nog te vroeg zijn. Tenzij de sfeer ernaar is; dat hangt een beetje van de zwaarte af. Als er binnen de familie heel heftige dingen zijn gebeurd, kun je je afvragen of het wijs is rondom de schaal oliebollen opeens te zeggen: “Kom, waar zullen we het eens over hebben? Nou, vertel maar!” Een manier om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die je niet zo gewend bent, zou het spelen van ‘Open Huis!’ kunnen zijn. Met een collega en een stel studenten ontwikkelden we dat bordspel.’

Vaak leren mensen in therapie voor zichzelf te kiezen. Druist de contextuele benadering tegen die gedachte in?

‘Ik ben geneigd ‘ja’ te antwoorden, zonder te ontkennen dat zorg voor jezelf ook nodig is. Kort door de bocht geformuleerd stelt de contextuele benadering eigenlijk: de beste manier van goed voor jezelf zorgen is goed zorgen voor de ander. Als je dat doet, word je er sterker van. Want wat heb je nodig om te kunnen leven in deze wereld? Zelfvertrouwen, het besef dat je de moeite waard bent en dat je gezien wordt. Als je voor iemand zorgt, weet je dat je ertoe doet. Of die ander dat expliciet aangeeft of niet.

Het verlangen om zorg te dragen zit in ons. Het vormt de hoop op herstel van relaties. Vanuit die hoop werk ik: ik probeer de bron van wederkerige zorg weer op gang te brengen. Als dat gebeurt, kan een lange vicieuze cirkel van negativiteit veranderen in positiviteit.’ ■