Jeroen de Ridder voorman jonge topwetenschappers

Groningen

De Ridder - professor doctor ingenieur - is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat is De Jonge Akademie eigenlijk?

Je had altijd al de ‘gewone’ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), vol gelauwerde wetenschappers. Die waren altijd vijftig-plus. Dit is de junior versie, met relatief jonge wetenschappers die goed aan de weg timmeren.

Wat doen jullie concreet?

In de beginjaren hebben een paar leden bijvoorbeeld een oude bus gekocht, waar ze mee langs basisscholen reden, om mensen enthousiast te maken voor wetenschap. Later hebben onze mensen een toneelstuk laten maken over integriteit in de wetenschap. Zo konden we het thema binnen de universiteiten aan de orde stellen. We oefenen ook achter de schermen invloed uit. Als de minister besluit om 250 miljoen euro weg te sluizen van de geesteswetenschappen naar de exacte en technische wetenschappen, protesteren we. Je moet niet de problemen in de ene hoek van de wetenschap oplossen door elders problemen te veroorzaken.

Wat is jong?

Je mag bij je nominatie niet langer dan tien jaar geleden gepromoveerd zijn. Het is dus niet gekoppeld aan je echte leeftijd, maar aan je academische leeftijd. De universiteiten dragen elk jaar pakweg honderd kandidaten voor, daar kiezen we er tien uit. Je bent vijf jaar lid. In totaal heeft De Jonge Akademie dus vijftig leden.

U filosofeert veel over de kernfunctie van de universiteit. Wat is het nut van zo’n instantie?

Haha: wat baat het u dat u dit alles gelooft… Je wilt als maatschappij jonge mensen kunnen opleiden op het hoogste niveau. Kennis is trouwens op zich waardevol. Mensen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld begrijpen. Daar draagt wetenschap aan bij. En als er een probleem opdoemt, wil je graag een goede oplossing. Als die zeespiegel serieus gaat stijgen staan we tot aan Utrecht, Amersfoort onder water. En ik woon in Gouda, de badkuip van Zuid-Holland. Ik wil dan een oplossing die goed doordacht is.

Wat is het speerpunt voor de komende jaren?

Er zitten verkiezingen aan te komen over anderhalf jaar. We gaan praten met de diverse politieke partijen over voldoende basisfinanciering voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En ook over het middelbaar en lager onderwijs trouwens. En er moet minder controle zijn, en meer vertrouwen. En er moet ruimte komen in het academisch jaar tegen de werkdruk. <