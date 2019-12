Oude kauwgum levert informatie over vrouw die erop kauwde

Deense wetenschappers hebben het DNA geanalyseerd dat zij aantroffen in een stukje berkenpek van 5700 jaar oud, dat was gebruikt als kauwgum. Dit leverde informatie op over de vrouw die erop had gekauwd.

Kopenhagen

Dat het om een vrouw ging, concluderen de onderzoekers op basis van het menselijke DNA dat is aangetroffen in de pek. Berkenpek ontstaat door verhitting van de bast en werd in het verleden veel gebruikt als lijm. Maar omdat er ook veel stukjes pek zijn gevonden met afdrukken van kiezen erin, gaan archeologen ervan uit dat het ook diende als een soort kauwgum.

Het menselijk DNA laat zien dat de vrouw vermoedelijk blauwe ogen, donker haar en een donkere huid had. Ze leek meer op jager-verzamelaars uit West-Europa van die tijd dan op mensen uit Scandinavië.

Er is ook niet-menselijk DNA in de pek aangetroffen, onder meer van de mondbacteriën van de vrouw. Van enkele gevonden bacteriesoorten is bekend dat ze ziekten kunnen veroorzaken, waaronder een bacterie die voor een tandvleesontsteking kan zorgen.

Verder vonden de onderzoekers DNA van onder meer hazelnoot en eend, vermoedelijk resten van de maaltijd die de vrouw gebruikte voordat ze op de berkenpek ging kauwen.

Het onderzoek is dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.