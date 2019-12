IUCN: Zuurstofgehalte in oceanen daalt dramatisch

Madrid

Van de opwarming van de aarde wordt volgens het rapport van IUCN 93 procent geabsorbeerd door de oceanen. Warm water kan minder zuurstof bevatten. Dat telt op bij de vervuiling van het oppervlaktewater met voedingsstoffen als stikstof en fosfor, die uiteindelijk ook in de oceanen terechtkomen. Deze vervuiling is, vooral in de kustgebieden, nog steeds het grootste probleem, aldus de IUCN, een van de grootste milieuorganisaties ter wereld. In de jaren zestig waren er 45 plaatsen in de oceanen waar zorgwekkend lage zuurstofgehaltes werden gemeten, nu zijn dat er zevenhonderd. Volgens de onderzoekers waarschuwen wetenschappers al decennialang voor de gevolgen van de vervuiling met voedingsstoffen, maar was tot nu toe niet onderzocht hoe de klimaatverandering dat proces versterkt.

De IUCN noemt de bevindingen ‘zeer zorgwekkend’. ‘Niet alleen omdat de teruggang van zuurstof in de laatste vijftig jaar verviervoudigd is, maar ook omdat zelfs in de beste prognoses van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de hoeveelheid zuurstof in de oceanen nog altijd zal blijven afnemen.’

Als het landen niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen en de lozing van meststoffen uit de industrie en landbouw terug te dringen, zo voorspellen de onderzoekers, zullen de oceanen over de hele wereld in het jaar 2100 nog eens 3 tot 4 procent van hun zuurstof kwijtraken.

vissoorten

Het effect zal het sterkst merkbaar zijn in de tropische wateren van de wereld. Veel van het zuurstofverlies is volgens de onderzoekers te verwachten in de bovenste kilometer van het zeewater, die het rijkst is aan biodiversiteit.

De scherpe daling van het zuurstofgehalte bedreigt onder meer veel vissoorten, met name tonijn, marlijn en haaien. Deze grote, snelle vissoorten verbruiken meer energie en hebben dus meer zuurstof nodig. Volgens de schrijvers van het rapport is nu al te merken dat deze vissoorten naar de zuurstofrijkere oppervlakte van de oceanen trekken. Maar dit maakt ze juist kwetsbaarder voor overbevissing.

Het IUCN is een van ’s werelds grootste koepels van milieuorganisaties. Er zijn 84 landen bij aangesloten, waaronder Nederland, 12.000 wetenschappers en ongeveer duizend organisaties, die actief zijn in 174 landen. De IUCN publiceerde het rapport dit weekend op de klimaattop in Madrid. Aan het onderzoek werkten onder meer wetenschappers van de Universiteit Utrecht mee. <