‘Micro-organismen beter beschermen’

We moeten niet alleen de natuur beschermen die we kunnen zien, maar ook de micro-organismen in de bodem. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het functioneren van onze planeet. Dat betoogt een team van Europese onderzoekers, onder meer van de Vrije Universiteit, in een artikel dat maandag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Microbiology. Als het gaat om de biodiversiteit van de aarde vormen micro-organismen de grootste groep. Veel processen die we zien, zoals plantengroei, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van schimmels en bacteriën. En hoewel het uitsterven van grote dieren en zeldzame planten veel aandacht krijgt, is het verdwijnen van sommige schimmels misschien wel belangrijker.

De onderzoekers presenteren een samenvatting van tachtig wetenschappelijke studies over de rol van schimmels in de landbouw. Daaruit blijkt dat het herstellen van de oorspronkelijke diversiteit aan schimmels de plantengroei in de behandelde bodem met gemiddeld 64 procent doet toenemen. Zo’n behandeling is nuttig in cultuurlandschappen, waarin de diversiteit aan micro-organismen in de bodem vaak is afgenomen. In het artikel stellen de onderzoekers een drievoudige aanpak van de bodemdiversiteit voor. De eerste is conserveren, het in kaart brengen van de diversiteit van micro-organismen in bodems, om erachter te komen waar soorten dreigen te verdwijnen. In grote delen van de wereld, zoals Afrika, is dit soort onderzoek nog nauwelijks ..

