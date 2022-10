Slimme robot lacht op juiste moment

Met de nieuwe robots kunnen gesprekken tussen mensen en robots in de toekomst steeds natuurlijker en spontaner worden. Mogelijk worden de robots ingezet in bejaardentehuizen.

Het herkennen van humor is voor robots nog te ingewikkeld, volgens Divesh Lala, een van de Japanse wetenschappers die betrokken zijn bij dit onderzoek. Daarom kozen de onderzoekers voor een aanpak waarbij de robots reageren op een lach van hun gesprekspartner. Deze ‘gedeelde lach’ gaf mensen de indruk dat de robot empathie voor hen toont, blijkt uit de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Robotics and AI.

Niet elke lach kan worden beantwoord met een gedeelde lach, benadrukken de onderzoekers van de Universiteit van Kyoto.

Bovendien maakten ze oo..

