Hoefdieren in gevangenschap willen goed eten en sociale contacten

In dierentuinen en op boerderijen kunnen dieren stereotiep gedrag vertonen. Biologen van de universiteiten van Portsmouth en Aberystwyth (VK) hebben nu in kaart gebracht hoe stereotiep gedrag ontstaat bij verschillende soorten hoefdieren.

Naar schatting leven wereldwijd zo’n vijf miljard hoefdieren in gevangenschap. De biologen bekeken het gedrag van vijftienduizend dieren verdeeld over 38 soorten. Daarbij zochten ze naar factoren in de huisvesting en verzorging die konden voorspellen of dieren stereotiep gedrag vertoonden.

Zij vonden twee groepen hoefdieren die vaker dan gemiddeld dit stereotiepe gedrag lieten zien: planteneters die zich voeden met blad van struiken of bomen, zoals okapi’s of neushoorns, en dieren die niet monogaam zijn zoals buffels, yaks, schapen of varkens.

Volgens de onderzoekers ontstaat stereotiep gedrag wanneer de dieren hun natuurlijke gedrag gericht op overleving of voortplanting niet kunnen vertonen. Zo ontstaat er veel stress als dieren niet alt..

