Groener kweekvlees dankzij magneet

Kweekvlees lijkt sterk op echt vlees, doordat het van spiercellen is gemaakt. Maar die cellen hebben allerlei groeifactoren nodig om zich goed te ontwikkelen. De traditionele bron hiervoor is foetaal kalverserum, bloed dat wordt gewonnen uit de foetussen van geslachte koeien. In laboratoria is dat al decennia de standaard bij celkweken, maar het winnen van dit serum is duur en niet vriendelijk voor dier en milieu.

Onderzoek van het serum heeft laten zien dat veel van de groeifactoren afkomstig zijn uit de spiercellen van de foetussen. Daarom gingen onderzoekers van de National University of Singapore (NUS) op zoek naar een alternatieve manier om die groeifactoren uit spiercellen te krijgen.

Zij gebruikten koeienstamcellen die voorloper zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .