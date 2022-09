Ruimtevaartuig VS crasht succesvol op ruimterots

Houston

De missie DART, wat staat voor Double Asteroid Redirection Test, heeft als doel om te testen of het wegschieten van een ruimterots mogelijk is. Zo kan de mensheid in de toekomst worden behoed voor verwoesting en vernietiging door de inslag van een asteroïde.

DART is de eerste test om te kijken of het wegslaan van een ruimterots werkt. De sonde werd in november vanuit Californië gelanceerd en sloeg in de nacht van maandag op dinsdag om 01.14 uur Nederlandse tijd met een snelheid van 6 kilometer per seconde in op de maanrots Dimorphos, een 160 meter groot maantje dat op 11 miljoen kilometer afstand van de aarde staat. Dat is redelijk dichtbij, wat het eenvoudig maakt om er te komen. Bovendien is de rots met telescopen goed zichtbaar vanaf de aarde.

De crash werd live uitgezonden door NASA. ‘We gaan een nieuw tijdperk in, een tijdperk waarin we potentieel de mogelijkheid hebben om onszelf te beschermen tegen zoiets als de impact van een gevaarlijke asteroïde’, zei commentator Lori Glaze na de botsing.

Het is de bedoeling dat Dimorphos door de klap naar een iets kortere baan rond de rots Didymos werd geslagen. Dimorphos is het maantje van deze rots. Eerder deze maand heeft de DART een Italiaans satellietje losgelaten, dat de impact rechtstreeks vanaf de eerste rij moet volgen. Europese telescopen kijken vanaf de aarde mee om de koers van Dimorphos te volgen en in 2024 moet de Europese satelliet Hera van dichtbij meten wat er is veranderd.