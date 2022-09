Droogte werkt door bij kuikens van rode wouw

Sevilla

Dit blijkt uit langlopend onderzoek van Spaanse biologen in het Doñana National Park. Daar is het wel en wee van de roofvogels langdurig bestudeerd. In een nieuwe analyse laten onderzoekers van het onderzoeksstation in dit park zien dat kuikens van de rode wouw in droge zomers minder voedsel krijgen dan in gewone zomers. Er zijn dan minder prooidieren beschikbaar. Hierdoor overleven er minder kuikens dan normaal. Er bleken ook langetermijneffecten te zijn. De rode wouw kan tot dertig jaar oud worden, maar dieren die uit het ei kropen in een droge zomer bleken een lagere levensverwachting te hebben dan vogels uit een jaar met een gewone zomer.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat extreem weer – zoals ernstige droogte – steeds vaker v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .