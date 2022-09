Drones werken samen als vliegende bouwvakkers

Geïnspireerd door de natuur ontwikkelden de onderzoekers drones die in de lucht met elkaar kunnen samenwerken in een zwerm, net als bijen of wespen. Op die manier kunnen ze snel, efficiënt en in samenwerking met elkaar 3D-constructies spuiten van beton, zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

‘Toen wij vijf jaar geleden onderzoek deden naar bouwen met 3D-geprint beton, beschouwde de buitenwereld dit meer als een soort grap’, zegt Theo Salet, hoogleraar betonconstructies van de Technische Universiteit Eindhoven en niet betrokken bij de Britse studie. Inmiddels is duidelijk dat dit een serieus onderzoeksveld is. Zo werken in Nederland al meerdere fabrieken met deze techniek. Sinds vorig jaar kunnen fietsers ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .