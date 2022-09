Middeleeuwse Britten hadden Friese voorouders

Immigratie vanuit Europa heeft een grote invloed gehad op de samenstelling van de bevolking van Groot-Brittannië. Nieuw genetisch onderzoek laat zien dat in de vroege middeleeuwen driekwart van de inwoners van zuidoost-Engeland afstamden van immigranten.

(beeld university of central lancashire)

Skelet (beeld university of central lancashire)

De geschiedenis van Groot-Brittannië kent verschillende perioden waarin de bevolkingssamenstelling veranderde, zoals de Romeinse periode en de Angelsaksische periode. Hoe groot die invloed was, is vooral onderzocht door het DNA van moderne Britten te analyseren. Maar de geschiedenis van dat DNA loopt door tot het recente verleden, waardoor veranderingen in het verre verleden niet goed zichtbaar zijn. Daarom heeft een internationaal team oud DNA onderzocht van 460 individuen uit de periode 300-1200 na Christus, van wie er 278 uit Engeland kwamen, en de rest uit continentaal Europa.

Het DNA van oude Britten uit de vroege middeleeuwen die in het zuidoosten van het eiland woonden, bleek voor driekwart overeen te komen met dat van inwoners van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .