Hameren is zingen voor spechten

Wetenschappers bestuderen vogelzang onder meer vanwege de overeenkomst met menselijke spraak. Specifieke gebieden in de voorhersenen blijken een cruciale rol te spelen bij het aansturen van de spieren voor zang en spraak. In die hersengebieden is een gen actief, dat zorgt voor de aanmaak van het eiwit parvalbumine. Dat eiwit is alleen aanwezig bij alle vogels die hun zangpatronen aanleren, en ook bij mensen.

Nu hebben Amerikaanse onderzoekers dit eiwit ook aangetroffen bij spechten, die geen aangeleerde zang kennen. Het aantal gebieden dat dit eiwit produceert, is identiek aan dat van zangvogels. Via veldproeven kwamen de onderzoekers erachter dat de spechten deze hersengebieden niet gebruikten voor hun roep, maar voor het ritmisch hamere..

