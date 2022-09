Aanpassing veevoer kan een miljard mensen voeden

Een groot deel van de landbouw-productie en visvangst gaat nu naar veevoer. Maar een flink deel hiervan is ook geschikt voor mensen.

Onderzoekers van de Finse Aalto Universiteit analyseerden het gebruik van voedsel en voedselresten in de wereldwijde veevoerindustrie. Ongeveer een derde van al het verbouwde graan en een kwart van de gevangen vis gaat niet naar mensen, maar naar vee of kweekvissen. De onderzoekers keken ook hoe reststromen van de voedselproductie in veevoer terechtkwamen.

Op basis van deze analyse stellen de onderzoekers dat het mogelijk is een groot deel van de granen en vissen in veevoer te vervangen door reststromen zoals pulp van suikerbieten of citrusvruchten en kleine visjes. Deze reststromen zijn minder voedzaam, waardoor het vee en de kweekvis minder snel zullen groeien, maar ook als hiermee rekening wordt gehouden, zou het mogelijk moeten zijn 1..

