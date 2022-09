‘Matige luchtkwaliteit Midden-Oosten grotendeels geproduceerd door mensen’

Iedereen die in het Midden-Oosten is geweest heeft ervaren dat het daar nogal stoffig is. De matige luchtkwaliteit werd dan ook doorgaans toegeschreven aan stof uit de woestijn. Maar nieuw onderzoek laat zien dat 90 procent van het fijnstof door mensen is geproduceerd.

Mainz

Eerder was al duidelijk geworden dat er in de regio niet alleen natuurlijke bronnen waren voor vervuilende stoffen in de lucht. Zo produceert het Midden-Oosten 15 procent van alle zwaveldioxidevervuiling, en 7,5 procent van alle broeikasgassen.

Alles bij elkaar is de lucht in deze regio erg smerig. Eén op de acht sterfgevallen is er toe te schrijven aan vervuilde lucht, ongeveer evenveel als sterfgevallen aan tabaksrook of een verhoogd cholesterol. Per 100.000 inwoners overlijden er jaarlijks 745 aan de gevolgen van vieze lucht.

Het nieuwe onderzoek is gedaan vanaf een schip dat in 2017 metingen uitvoerde vanaf onder meer het Suezkanaal, de noordelijke Rode Zee en de Arabische golf. Er vinden in het Midden Oosten relatief weinig..

