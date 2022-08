Oud zoogdier groeide snel, leefde kort

Na het uitsterven van de dinosauriërs kwamen de zoogdieren snel op. Maar er is weinig bekend over hoe die zoogdieren precies leefden. Nu hebben wetenschappers aan de hand van tanden en botten de levenscyclus van het zoogdier Pantolambda bathmodon ontrafeld, een zoogdier dat relatief kort na het verdwijnen van de dinosauriërs leefde.

Edinburgh

De wetenschappers deden dit op basis van groeiringen in de botten, waarin jaren zijn af te lezen, en de groeisporen in tanden, die zelfs informatie opleveren over dagen. Chemische analyse van de tanden onthullen bovendien belangrijke levensgebeurtenissen: zo stijgt de concentratie zink rond de geboorte en hebben jongen tijdens het zogen meer barium in de tanden.

De analyse laat zien dat Pantolambda bathmodon, die ongeveer de grootte had van een schaap, na zeven maanden zwangerschap ter wereld kwam. De dieren waren dan al relatief groot en goed ontwikkeld: ze waren mobiel en hadden al tanden. De dieren dronken één tot twee maanden bij de moeder en waren binnen een jaar geslachtsrijp. De meeste dieren stierven na ongeveer ..

