‘Synthetisch embryo’ met hart en hersenen om onderzoek naar miskraam en kweek van organen

Een natuurlijk muizenembryo (boven) en een uit stamcellen gekweekt embryo. In groen de hersenaanleg, in roze de aanleg van het hart.

Cambridge (VK)

De groep van de universiteit van Cambridge werkte tien jaar aan het model. Eerdere versies kwamen minder ver in de embryonale ontwikkeling. De wetenschappers gebruikten drie verschillende typen stamcellen, die gelijk zijn aan de drie celtypen van een vroeg embryo. Deze vormen het embryo zelf, de dooierzak en de placenta.

Een cruciale stap in de ontwikkeling van embryo’s is de samenwerking tussen de drie celtypen, via chemische signalen. Wanneer die niet goed verloopt, mislukt de aanleg of innesteling van het embryo. Dit is volgens de onderzoekers de belangrijkste oorzaak voor een zeer vroege miskraam, op een moment waarop vrouwen vaak nog niet eens weten dat ze zwanger zijn.

Het lukte de onderzoekers om de signalen tuss..

