Tien minuten wandelen goed voor 85-plussers

Seoul

Ouderen van boven de 85 jaar die dagelijks een minuut of tien wandelen, leven langer dan leeftijdsgenoten die minder lopen. Dat concluderen Koreaanse onderzoekers op basis van de gegevens van ruim zevenduizend ouderen. Die deden mee aan een gezondheidsonderzoek, waarvoor ze onder meer moesten opgeven hoe actief ze waren. Vervolgens keken de onderzoekers naar de sterfte onder de deelnemers. Iets meer dan één op de vijf gaf aan helemaal niet of minder dan een uur per week te lopen. Over een periode van vijf jaar lag de sterfte in de groep die langer dan een uur per week liep zo’n 40 procent lager dan voor de inactieve ouderen. De algemene richtlijnen schrijven voor alle volwassenen 150 minuten matige activiteit (zoals stevig doorlopen..

