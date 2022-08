Zwitserse gletsjers meer dan gehalveerd sinds jaren dertig: ‘Komende eeuw blijven ze verdwijnen’

Zürich

Dat blijkt uit een nieuwe Zwitserse reconstructie, die deze week is verschenen in het vakblad The Cryosphere. Er waren weliswaar periodes waarin de gletsjers weer wat aangroeiden, maar door de bank genomen is de trend er een van steeds snellere krimp, aldus wetenschappers van techniekinstituut ETH Zürich en de Zwitserse overheid.

Hoewel onderzoekers de gletsjers sinds de jaren zestig volgen door middel van luchtfoto’s, en sinds een jaar of twintig met satellieten en andere apparatuur, waren er nog geen goede reconstructies van langer geleden. Daartoe namen de wetenschappers hun toevlucht tot onder meer ruim 20.000 stereofoto’s, die onderzoekers van de Zwitserse topografische dienst tussen 1916 en 1947 van het landschap maakten.

