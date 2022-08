De wereld zou het Nederlandse fietsgemiddelde van 2,6 kilometer per dag over moeten nemen

In Nederland is het gebruikelijk om voor korte ritjes de fiets te pakken. Volgens onderzoekers van de universiteit van Zuid Denemarken zou de hele wereld dat moeten doen: als iedereen slechts 2,6 kilometer van de dagelijkse reizen per fiets zou afleggen, scheelt dat per jaar 686 miljoen ton kooldioxide - wat ongeveer een vijfde is van de totale uitstoot van auto’s op de wereld.

Odense

Ze brachten eerst productie, verkoop en gebruik van fietsen wereldwijd in kaart voor de periode van 1962 tot en met 2015. Die productie van fietsen steeg in die periode sneller dan de productie van auto’s. China nam met bijna tweederde het leeuwendeel van de fietsproductie voor zijn rekening. Maar die fietsen worden niet echt veel gebruikt, zo bleek ook. Nog geen vijf procent van de dagelijkse verplaatsingen ging per fiets.

Vervolgens berekenden de onderzoekers wat er zou gebeuren als de hele wereld de fietsgewoonten van Denemarken of Nederland zou overnemen. In Denemarken fietsen mensen gemiddeld 1,6 kilometer per dag, in Nederland is dat 2,6 kilometer. Als wereldwijd het Deense voorbeeld wordt gevolgd, zou dat 414 miljoen to..

